Arquivo Público recebe coleção fotográfica de Alfredo Mazzei

Uma coleção de 243 imagens referentes à atuação de Alfredo Mazzei, um dos principais nomes da fotografia capixaba no século XX, foi doada pela família e passou a compor, em caráter permanente, o acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES).

Os materiais estão em processo de digitalização e serão disponibilizados para pesquisas e consultas on-line. Entre eles, constam diferentes retratos de solenidades oficiais, eventos e comemorações sociais e religiosas, além de registros de pessoas e famílias.

Alfredo Mazzei: trajetória e atuação

Alfredo Mazzei nasceu em Ubá, Minas Gerais, em 03 de agosto de 1904 e faleceu na cidade de Vitória, em maio de 1981. Filho de lavradores, aos 16 anos de idade aprendeu os primeiros processos fotográficos com o seu irmão, Celidônio Mazzei. Na década de 1920, mudou-se para Cachoeiro de Itapemirim, onde iniciou a sua atuação profissional.

Em 1931 deslocou-se para a Capital, onde deu continuidade às suas atividades. Mazzei trabalhou para diferentes governos e mantinha um estúdio no Centro de Vitória. Cobria eventos como casamentos, formaturas, aniversários e concursos de miss.

Segundo Almerinda Lopes de Almeida, na obra “Memória Aprisionada”, Mazzei mantinha o interesse da fotografia como arte e buscava manter-se atualizado quanto aos equipamentos e materiais mais modernos lançados no mercado, utilizando-os, em primeira mão, no Estado.

“Ainda nos anos 40, o magnésio foi o recurso mais inovador usado para clarear os ambientes à noite. No início da década seguinte, enquanto todos os fotógrafos ainda usavam o magnésio, Mazzei introduziu, não apenas no Espírito Santo, mas no Brasil, o emprego do flash, importado por ele com a ajuda da Central Brasileira”, destaca a autora.

