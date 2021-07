Arqueira da Coreia do Sul leva 3 medalhas de ouro e é criticada por cabelo curto

Reprodução/Instagram An San, arqueira da Coreia do Sul

An San, atleta da Coreia do Sul na modalidade de tiro com arco, fez história ao ganhar três medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio . Porém um dos temas que dominou as redes sociais não foi o talento de An, mas sim o corte de cabelo curto, recebendo comentários machistas e misóginos. Um dos motivos é que o penteado é associado a movimentos feministas para grupos preconceituosos da Coreia do Sul.

Dentre as críticas, algumas pessoas atacaram An por estar em uma universidade e mandaram a atleta devolver as medalhas conquistadas. Ela não respondeu a nenhum comentário e focou em falar do seu desempenho, que foi o melhor de uma atleta individual sul-coreana na história da participação do país nos Jogos Olímpicos.

Reprodução Instagram An San, arqueira da Coreia do Sul