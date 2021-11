Redação João Bidu Aromaterapia: melhores aromas para ter na sala

Você já percebeu como os aromas são marcantes? Talvez você consiga sentir o cheiro de um alimento apenas pensando nele. Ou talvez tenha na cabeça a memória perfeita da fragrância de uma pessoa especial.

De acordo com a Aromaterapia , os cheiros nos despertam emoções e, dependendo das propriedades, ainda proporcionam maior sensação de bem-estar. Por isso, utilizar os aromas certos em cada cômodo da casa, por meio dos óleos essenciais ou aromatizadores de ambiente, auxilia no sentimento de prazer de estar no lar – esse local tão sagrado em nossas vidas.

Sentir-se bem dentro da própria casa é primordial para passar os dias com mais tranquilidade. Portanto, selecionamos os melhores aromas para ter na sala, que vão deixar o ambiente mais revigorado para você, seu par ou sua família.

COMO SERÁ O SEU DIA HOJE? DESCUBRA TUDO HORÓSCOPO DIÁRIO NO SITE DO JOÃO BIDU! LÁ TEM TODAS AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO!

As melhores fragrâncias para sala

Em geral, a sala é um ambiente dinâmico e muito utilizado para estudos, trabalhos, descanso ou para passar um tempo, seja sozinho(a) ou com quem mora com você. Por isso, os aromas ideais são os que favorecem esses tipos de atividades.

Alecrim: Para mandar bem nos estudos ou desenvolver melhor os projetos profissionais, o aroma de alecrim ajuda nessas tarefas, pois estimula o cérebro. Ele também melhora a memória e estimula a concentração por maior tempo.

Eucalipto: Fragrância que colabora na concentração, também é eficaz na diminuição do estresse e da tensão. Pode ser utilizada nos dias frios para diminuir os problemas de congestão nasal, sinusite e resfriados.

Cedro: Com um cheirinho mais amadeirado, é ideal para proporcionar a concentração e diminuir a ansiedade e o estresse.

Laranja: Como a sala é um ambiente de contato e socialização entre as pessoas, nada melhor que respirar um ar mais alegre e leve, não é? O aroma de laranja auxilia na interação entre as pessoas, além de ser perfeito para aquecer o local no inverno.

Leia Também

Limão: Ainda para deixar o ambiente mais alegre, aposte nesse aroma tão refrescante que é o limão. O astral fica mais elevado e o ar da sala é revitalizado.

Olíbano: As energias da sala precisam sempre ser renovadas, principalmente quando mais de uma pessoa mora no local. O aroma de olíbano contribui na purificação do ambiente e traz boas vibrações.

Anis estrelado: Quem não gosta de ter um amuleto da sorte , não é? Saiba que outra maneira de chamar a sorte para você é por meio do aroma. Para isso, experimente o anis estrelado e, de quebra, chame para seu lar as energias da natureza. Esse aroma também ajuda a deixar as pessoas mais positivas.

Rosas Brancas: Para ter mais amor, paz e tranquilidade no lar, a dica é utilizar esse aroma na sala. O cheiro é aconchegante e perfeito para descansar a mente e relaxar enquanto assiste ao seu programa favorito.

Jornada da transformação

Quer aprender mais um pouco sobre autoconhecimento e subconsciente? Participe da Jornada da Transformação , um webinário que abordará temas como inteligência emocional, numerologia e autoconhecimento.

LEIA TAMBÉM: