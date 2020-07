Armas são apreendidas por policiais civis em zona rural de São José do Calçado

.

Na manhã desta quinta-feira (16), a equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Bom Jesus do Norte e policiais militares do município, em apoio à 146ª Delegacia de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, prenderam dois suspeitos de 38 e 25 anos, investigados pelo crime de furto de sete cabeças de gado. Os homens foram detidos em suas respectivas residências, no bairro Belvedere, no município.

O titular da DP de Bom Jesus do Norte, delegado Sandro Zanon, informou que o gado foi recuperado no dia posterior ao crime. “Graças ao trabalho integrado entre a Polícia Civil do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, nós identificamos o receptador do gado em Bom Jesus do Norte, que afirmou aos policiais militares que não sabia sobre o crime. Entretanto, na noite do mesmo dia, o homem abandonou os animais e o caminhão utilizado no crime, à beira de uma estrada do município. A partir do caminhão recuperado, as equipes conseguiram localizar os dois suspeitos de executarem o furto”, informou.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária contra o suspeito de 38 anos, os policiais apreenderam dois carros, que possuem indícios de adulteração.

Os detidos respondem por furto qualificado de gado e foram conduzidos para a Casa de Custódia Dalton Crespo de Castro, na cidade fluminense.

Sobre o crime

O crime ocorreu há cerca de um mês, em uma fazenda do distrito do Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes, no Estado do Rio de Janeiro. “Na ocasião, os dois suspeitos invadiram o local de madrugada e furtaram sete cabeças de gado, utilizando um caminhão para o transporte dos animais”, contou Sandro Zanon.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

imprensa.p[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]