Armas e drogas são apreendidas por policiais do 12º BPM em Linhares

Na tarde desta segunda-feira (06), militares do 12º Batalhão da Polícia Militar realizaram duas importantes ações de combate ao tráfico de drogas em Linhares.

Durante patrulhamento no bairro Santa Cruz, uma guarnição abordou dois menores já conhecidos por envolvimento com o tráfico. Com eles foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de dinheiro. Após a abordagem, os policiais localizaram um tablete de maconha pesando aproximadamente 375 gramas e um revólver calibre .38 municiado. Todo o material foi apreendido e os menores foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Pouco depois, durante patrulhamento tático motorizado na via que liga os bairros Canivete e Santa Cruz, conhecida como Estrada da Lasa, equipes da Força Tática avistaram dois indivíduos em uma motocicleta que, ao perceberem a presença policial, arremessaram uma sacola às margens do canavial e fugiram em alta velocidade. No interior da sacola foram encontrados dois tabletes e três porções menores de maconha, totalizando 1,285 kg. O material foi recolhido e entregue na 16ª Delegacia Regional.

As ações reforçam o compromisso do 12º BPM no enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e na preservação da ordem pública em Linhares e região.

