Armas de fogo são apreendidas e prisões são realizadas pela Força Tática da 17ª Cia Ind

Na noite da última quinta-feira (18), ações das equipes de Força Tática da 17ª Cia Ind resultaram na apreensão de duas armas de fogo e prisão de 04 indivíduos.

Na primeira ocorrência, durante Patrulhamento Tático Motorizado pelo bairro Vale Encantado, em Vila Velha, aproximadamente às 21h, os militares foram informados por populares de que haviam indivíduos portando armas de fogo trafegando a bordo de um veículo, e que estariam cometendo roubos na região.

Os militares da Força Tática iniciaram as buscas e avistaram um veículo com as mesmas características e iniciaram um acompanhamento. Ao chegarem próximo ao bairro Jardim Colorado realizaram abordagem do automóvel, que estava com três ocupantes, e encontraram um revólver calibre 38 municiado e um simulacro de pistola.

Poucas tempo depois, aproximadamente às 22h, outra equipe de Força Tática realizou incursão a pé pelo Morro da Boa Vista, quando em determinado momento, avistou um indivíduo portando uma arma de fogo, que ao perceber a presença dos policiais empreendeu fuga. Quando percebeu que seria alcançado, o suspeito lançou uma arma de fogo e uma sacola em um terreno baldio e logo em seguida, foi contido. Durante as buscas no terreno, os militares localizaram o armamento, 01 pistola calibre 45, municiada com 14 munições e uma sacola com a quantia de R$ 3.500,00 que o detido confessou ser proveniente do tráfico de entorpecentes.

Os indivíduos foram conduzidos, juntamente com os materiais apreendidos, para a Segunda Delegacia Regional de Vila Velha.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES