Armando Babaioff toma as dores de Jones Manoel e detona Mario Frias: “Racista”

Armando Babaioff foi um dos famosos que se indignaram com o secretário especial da Cultura, Mario Frias, que, na tentativa de defender o presidente, afirmou, nesta quinta (15), que o professor e youtuber comunista precisava “de um bom banho”.

Deparando-se com a crítica, o intérprete do vilão Diogo, da novela “Bom Sucesso”, da Globo, fez um questionamento por meio do Twitter: “Não que eu esteja preocupado com isso. Mas o que o otário-racista vai fazer depois que esse governo passar?”.





Na sequência, bloqueado e chamado de “Babaovo”, o ator disse que o político estava no gabinete respondendo aos tuítes como se nunca tivesse terminado a quinta série: “Esse bost* não aguenta uma esquete de dois minutos. Sem talento, sem caráter, artista é o caralh*! Vai voltar pro limbo, pro ostracismo, pro buraco de onde nunca deveria ter saído!”.

Você viu?

O “secretário” de Cultura do país tá no gabinete respondendo o Twitter como se nunca tivesse saído da 5a série… — Armando Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) July 15, 2021





Esse bosta não aguenta uma esquete de 2 minutos. Sem talento, sem caráter, artista é o caralho! Vai voltar pro limbo, pro ostracismo, pro buraco de onde nunca deveria ter saído. R-A-C-I-S-T-A. pic.twitter.com/MWjBvrAxsJ — Armando Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) July 15, 2021





Sujo é vc @mfriasoficial . Sujo, otário e racista. https://t.co/sBojdYbCpC — Armando Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) July 15, 2021









Não que eu esteja preocupado com isso. Mas oq o Mario Frias, o otário-racista, vai fazer depois que esse governo passar? — Armando Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) July 15, 2021