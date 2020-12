Armandinho critica artistas ‘cúmplices’ de aglomerações em plena pandemia

Reprodução/Instagram Armandinho

O cantor Armandinho usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (22) para fazer um desabafo e criticar as pessoas que estão furando a quarentena e promovendo festas. Em texto nas redes sociais, ele falou sobre a situação difícil na qual seus funcionários estão vivendo na pandemia e de sua tristeza com a situação.

“Esse foi meu último show do ano em Joinville numa live sem público. Não trabalho desde março, tive um show cancelado semana passada, meus funcionários mandam foto da geladeira vazia e tem gente dando mega festa pra milhares de pessoas sem máscara. Inclusive com artistas de grandes gravadoras sendo cumplices dessa sacanagem”, lamentou o cantor.

“Internet deu voz pra muita gente que promove a vida e outros que dão festa escancaradas na cara da sociedade e tiram vaga de leito do Covid-19 de quem realmente precisa. Brasil terra sem lei. E tem gente que paga pau ainda”, continuou Armandinho.