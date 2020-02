Armado, homem invade igreja, aponta arma na cabeça de mulher e rouba fiéis durante culto

O corpo foi localizado na madrugada de domingo (02/02), em matagal, próximo ao condomínio Vila de Gaia, em Novo Aleixo (AM).

A jovem Ana Beatriz Vieira Lacerda, de 18 anos, foi encontrada morta com nove tiros e teve o bico de um dos seios arrancados. O corpo foi localizado na madrugada de domingo (02/02), em matagal, próximo ao condomínio Vila de Gaia, em Novo Aleixo (AM).

Segundo a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), um morador chegou a escutar os barulhos de tiros e acionou a guarnição. Os disparos teriam sido feitos por ocupantes de um carro de cor cinza.

Ainda conforme a polícia, a jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas e também era garota de programa.

Equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) estiveram no local para iniciar as investigações sobre esse caso.

Imagens de câmeras de segurança das proximidades deverão ajudar nas investigações.

