Arma é recolhida pela PM com menores na Serra

Após chamada de transporte por aplicativo eles anunciaram o assalto durante o trajeto

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo e deteve dois homens em flagrante, na noite de ontem(18), no Km 291 da BR 101, em Cariacica/ES.

Agentes do Núcleo de Operações Especializadas (NOE-ES), realizavam patrulhamento na BR 101, na Rodovia do Contorno, quando receberam a informação do roubo de um veículo VW Fox de cor branca, ocorrido momento antes, no bairro Jardim Tropical na Serra/ES.

Minutos após, os policiais cruzaram com o veículo seguindo em sentido contrário, na altura do Bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica/ES. As viaturas fizeram o retorno e iniciaram o acompanhamento do veículo conseguindo interceptá-lo no Km 291, nas proximidades do bairro Tabajara, também em Cariacica.

Os dois homens de 21 e 18 anos foram detidos em flagrante. Ambos já detinham ficha criminal por roubo, receptação e homicídio (no caso, o jovem de 18 anos enquanto menor).

No interior do veículo foram encontrados celulares, além dos pertences do proprietário do veículo, utilizado para o serviço de transporte por aplicativo, e que fora abandonado ainda no município da Serra.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Cobilândia, Vila Velha/ES.