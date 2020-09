Arma de fogo e munições são apreendidas pela PM na Serra

.

A equipe da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari prendeu, na manhã desta quarta-feira (02), um homem de 39 anos, suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 17 anos e de uma sobrinha, que tinha 14 anos na época do fato. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na residência do detido, onde ele também cometia os crimes, em Guarapari.

“O suspeito se aproveitava do momento que a mãe da filha dele estava dormindo e cometia os abusos sexuais há, pelo menos, três anos. Além dos abusos, ele também é investigado por maus tratos e lesões corporais contra a vítima e os outros dois filhos, que são crianças. As agressões físicas e verbais eram realizadas na frente de todos os integrantes da família. Essa prática era constante porque ele não aceitava que a filha tivesse qualquer tipo de relacionamento com jovens do sexo masculino”, relatou o titular da DPCAI, delegado Marcelo Santiago.

O responsável pelo caso informou ainda que a equipe policial chegou a esse suspeito após denúncias anônimas. “Foram realizadas diligências no local e foi constatada a veracidade dos fatos. No decorrer das investigações, foi descoberto que esse detido também teria abusado sexualmente de uma sobrinha, que na época dos abusos tinha 14 anos. Agora ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, maus tratos, lesão corporal e ameaça”, explicou o delegado.

O delegado destacou que caso a população tenha informações sobre quaisquer crimes contra Crianças e Adolescentes, as denúncias anônimas podem ser realizadas por meio do Disque-Denúncia 181. “Todas as informações fornecidas são apuradas e, caso queira denunciar pessoalmente, a pessoa pode se dirigir à unidade da DPCAI para prestar queixa”, afirmou.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG), onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Fernanda Pontes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Agente de Polícia Fernanda Pontes

[email protected]

Atendimento à Imprensa:

Olga Samara/ Camila Ferreira

(27) 3636-1536/ (27) 99846-1111/ (27) 3636-9928 / (27) 99297-8693

[email protected]