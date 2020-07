Arma calibre 12 de fabricação caseira é apreendida pela PM em Timbuí

.

Após denúncias recebidas via 190 de que um indivíduo residente da localidade de Intruso, em Timbuí, teria em sua posse uma arma de calibre 12, os militares da 2° Cia do 5° BPM prosseguiram até as proximidades para averiguação.

Durante patrulhamento tiveram êxito em localizar o suspeito e após abordagem e busca foi apreendido em sua residência uma arma calibre 12 de fabricação caseira e uma munição.

O detido foi encaminhado até a 13° Delegacia Regional Aracruz.

