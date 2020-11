Arizona certifica vitória de Biden 27 dias depois da votação

ROBERTO SCHMIDT / AFP Vitória de Joe Biden é confirmada no estado de Nevada

O Arizona certificou por meio das autoridades nesta segunda-feira (30), a vitória do candidato democrata Joe Biden nas eleições presidencias no estado.

Donald Trump, presidente que perdeu a disputa pela reeleição, alegou fraude na votação, sem apresentar provas, incluindo no estado do Arizona , onde os advogados do republicano entraram com ação judicial pedindo a recontagem de votos.

Contudo, no último dia 13 de novembro, após Biden ter sido declarado presidente, a defesa de Trump desistiu da ação, motivada pelo fato de que a recontagem das cédulas eleitorais não iria alterar o resultado.

Essa certificação se trata apenas de uma formalização dos resultados. No estado localizado no sudoeste do país, o democrata venceu por uma diferença miníma, de 0,3% , com cerca de 11 mil votos de vantagem.

O secretário de Estado do Arizona, Katie Hobbs , afirmou que o processo eleitoral deste ano foi o mais seguro da história recente dos Estados Unidos, “embora alguns façam alegações infundadas dizendo o contrário”.

Agora, Biden agrega mais 11 delegados, e chega a 306 votos do colégio eleitoral. Trump tem 232. Para ser declarado eleito presidente dos Estados Unidos, o candidato precisava atingir 270 delegados.