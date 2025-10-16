Arianne Botelho celebra sucesso de ‘Caramelo’: ‘É tanta felicidade!’

A atriz Arianne Botelho, usou as redes sociais para celebrar o sucesso de “Caramelo”, filme da Netflix que coprotagoniza com Rafael Vitti. Ela interpreta Camila, veterinária dona de um abrigo de cachorros resgatados, incluindo Amendoim, estrela do longa.

“Uma semana da estreia de CARAMELO! 🐕🧡 Eu tenho recebido tantas mensagens de carinho que gostaria de agradecer imensamente! Eu acredito que o papel do artista é tocar as pessoas através da arte. Seja ela como for. Ver tantas pessoas tocadas, emocionadas, rindo e chorando com o nosso filme e se sentindo sensibilizadas pela mensagem que passamos através do filme, me dá uma sensação de dever cumprido. Como artista, é uma realização pra mim. Estou no caminho certo quanto atriz.”, iniciou.

“Quero também comemorar MUITO, pois nosso filme é o filme brasileiro mais assistido da história da Netflix! Estamos no top 3 global de filmes mais assistidos do mundo em apenas uma semana de estreia! É tanta felicidade que nem cabe no peito!”, completou. Confira abaixo: