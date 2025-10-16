Entretenimento
Arianne Botelho celebra sucesso de ‘Caramelo’: ‘É tanta felicidade!’
A atriz Arianne Botelho, usou as redes sociais para celebrar o sucesso de “Caramelo”, filme da Netflix que coprotagoniza com Rafael Vitti. Ela interpreta Camila, veterinária dona de um abrigo de cachorros resgatados, incluindo Amendoim, estrela do longa.
“Uma semana da estreia de CARAMELO! 🐕🧡 Eu tenho recebido tantas mensagens de carinho que gostaria de agradecer imensamente! Eu acredito que o papel do artista é tocar as pessoas através da arte. Seja ela como for. Ver tantas pessoas tocadas, emocionadas, rindo e chorando com o nosso filme e se sentindo sensibilizadas pela mensagem que passamos através do filme, me dá uma sensação de dever cumprido. Como artista, é uma realização pra mim. Estou no caminho certo quanto atriz.”, iniciou.
“Quero também comemorar MUITO, pois nosso filme é o filme brasileiro mais assistido da história da Netflix! Estamos no top 3 global de filmes mais assistidos do mundo em apenas uma semana de estreia! É tanta felicidade que nem cabe no peito!”, completou. Confira abaixo:
Ver essa foto no Instagram
Fonte: TOP FAMOSOS
DHPP conclui investigações de latrocínio de empresário em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Polícia Civil e Polícia Científica identificam dois novos casos de furto de energia elétrica em Jardim Camburi
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Departamento...
DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Polícia Civil conclui inquérito e indicia mulher por injúria racial em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), concluiu o inquérito...
Polícia Civil prende seis pessoas e apreende arma, drogas e veículos em operação conjunta em Santa Maria de Jetibá
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, com...
Thiago Martins curte viagem na Argentina e elogia culinária local: ‘Ganhou meu coração’
Thiago Martins, 37 anos de idade, está curtindo alguns dias de descanso em Mendoza, localizada aos pés da Cordelheira dos...
Governo anuncia edital para pavimentação da Rodovia ES-484 e mais investimentos em Afonso Cláudio
O Governo do Estado segue fortalecendo os investimentos em infraestrutura e qualidade de vida nos municípios capixabas. Nesta quinta-feira (16),...
FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus
Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
Regional
Mulher destrói carro do marido a enxadadas após descobrir traição no Noroeste do ES
Um caso inusitado gerou grande repercussão em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Após...
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Estadual
Ciclo 2025: Secult abre inscrições do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo
Estão abertas as inscrições para os municípios interessados em se cadastrar no Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a...
Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina
O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre...
Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo
A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas...
Nacional
VÍDEO | Gracyanne Barbosa é roubada e tem carro de luxo levado por criminosos
Gracyanne Barbosa foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). O carro...
CRUELDADE | “Sua filha está morta”, disse padrasto ao pai após concretar criança
Mãe e padrasto confessaram o crime e alegaram que mataram a menina porque ela atrapalhava o relacionamento deles Padrasto da...
VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança
Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...
Policial
Polícia Militar apreende uma submetralhadora com munições e prende suspeito em Itapemirim
Ontem (15), por volta das 18h30min, durante patrulhamento em Itaoca Praia, no município de Itapemirim, a equipe da Força Tática...
DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...
ENTRETENIMENTO
Arianne Botelho celebra sucesso de ‘Caramelo’: ‘É tanta felicidade!’
A atriz Arianne Botelho, usou as redes sociais para celebrar o sucesso de “Caramelo”, filme da Netflix que coprotagoniza com...
Flávia Alessandra mostra bastidores de cena de velório em ‘Êta Mundo Melhor’: ‘Loucura’
A atriz Flávia Alessandra, de 51 anos, compartilhou nesta quinta-feira (16), os bastidores do velório de sua personagem, Sandra, em...
Fernanda Montenegro celebra 96 anos: ‘Alegria é estar com meus filhos e netos ‘
Fernanda Montenegro completou 96 anos nesta quinta-feira (16), e comemorou a data cercada pelo carinho da família. A atriz compartilhou...
POLÍTICA
Ales homenageia educadores com a medalha Paulo Freire
Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
Assembleia entrega comenda em homenagem a médicos
Em sessão solene realizada nesta quarta-feira (16), a Assembleia Legislativa (Ales) concedeu a Comenda Dr. Afonso Schwab para homenagear médicos...
Palestra apresenta trajetória de Francisco Alberto Rubim
Um sujeito “sem lastro social” que se tornou governador da Capitania do Espírito Santo. Esse foi Francisco Alberto Rubim (Lisboa,...
Esportes
Vasco vence Fortaleza fora de casa e afunda Leão na zona do rebaixamento
Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre...
Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante
Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na...
Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4
Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
-
Regional6 dias ago
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
-
Internacional5 dias ago
Torrou o dinheiro | Mulher recebe pix de R$ 2,4 milhões por engano e gasta tudo: ‘Pensei que fosse presente de Deus’
-
Nacional5 dias ago
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Motorista por APP registra quando passageiro sugere sexo oral
-
Entretenimento5 dias ago
Maior bumbum do Brasil, Vanessa Ataídes posa nua para capa de revista
-
Variedades6 dias ago
Mitos e tabus que prejudicam a sexualidade após o câncer de mama
-
São Mateus6 dias ago
Expansão internacional da Marcopolo impulsiona fábrica em São Mateus