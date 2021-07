Ariadna sofre transfobia e rebate:  “Não aprendeu por bem, vai aprender por mal”

Reprodução/Instagram Ariadna Arantes é alvo de transfobia de humorista

Ex-BBB e ex-No Limite, Ariadna Arantes decidiu expor uma postagem transfobica que recebeu de um perfil no Instagram chamado @papodenegao. O dono da página é um humorista e ao responder uma pergunta de um seguidor que se referia a Ariadna e Thammy Miranda, ambos transexuais, ele foi ofensivo.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Ariadna rebateu a postagem. “São comentários ignorantes, mesquinhos e maldosos sobre a minha pessoa e sobre o Thammy Miranda. Ainda temos que passar por esse tipo de chacota em rede social e estou super chateada com os comentários”, desabafou a influenciadora que já avisou estar tomando medidas legais. “Tudo isso já foi encaminhado para a minha parte jurídica, meus advogados já estão sabendo. Dessa vez não vou deixar passar batido, vou até o fim. As pessoas só aprendem quando tomam processo. O respeito tem que existir, tem que fazer parte da nossa sociedade, e quem não aprender por bem vai aprender por mal. A transfobia vai ser combatida sim.”