Argentina vai pagar para infectados aceitarem isolamento social

Reprodução/Google Maps Homem foi encontrado em beco com manchas de sangue e queimaduras no corpo.

Uma mulher de 35 anos foi presa depois de esfaquear e jogar água quente no marido. Ela alega que agiu em legítima defesa. O episódio aconteceu na noite da última quarta-feira (22) na região Centro-Sul de Belo Horizonte .

Segundo o boletim de ocorrência que foi registrado, moradores da região acionaram a polícia depois de encontrarem o homem em um beco com manchas de sangue e queimaduras pelo corpo. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro João XXIII.

Na unidade, foram constatadas perfurações no pulso e no tórax. Ele recebeu atendimento e não teve seu estado de saúde divulgado.

A mulher foi encontrada nas proximidades do local e disse aos policiais que tinha sido agredida com um pedaço de madeira. Para se defender, ela deu as facadas e arremessou uma panela de água quente na direção do companheiro. Entretanto, ela não disse o motivo da discussão.