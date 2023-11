Argentina: Massa e Milei debatem pela última vez antes do 2º turno

Reprodução/redes sociais Javier Milei e Sergio Massa debatem neste domingo

A uma semana do segundo turno das eleições presidenciais de 19 de novembro e em um clima de grande incerteza quanto ao equilíbrio nas pesquisas, os dois candidatos que concorrem ao governo da Argentina nos próximas quatro anos – o moderado peronista Sergio Massa e o ultraliberal Javier Milei – se enfrentarão neste domingo (12) no último debate televisivo com o objetivo de conquistar o voto dos indecisos.

A economia, a política externa, a educação, a saúde, a produção, a segurança e os direitos humanos serão os pontos abordados pelos candidatos, que chegaram à fase eleitoral final com programas opostos.

Na frente política, Massa propõe um Estado forte mas mais eficiente, enquanto Milei pretende reduzi-lo à sua expressão mínima. O peronista também propõe um governo de unidade nacional que inclua setores da oposição de centro-direita, enquanto o ultraliberal promete acabar com “a casta política corrupta” que governou a Argentina até hoje.

Já em relação à economia, para recuperar o país da atual crise e resolver os desequilíbrios macroeconômicos que levaram a inflação para 140%, o atual ministro da Economia planeja apostar no desenvolvimento do setor energético e na recuperação das exportações do setor agrícola.

O ultraliberal Milei acredita, em vez disso, que a solução para a atual crise inflacionária é a dolarização da economia e a eliminação do déficit através de um plano massivo de cortes de gastos e privatizações.

As últimas pesquisas mostram uma pequena vantagem a favor de Milei, mas também revelam a existência de um número significativo de indecisos, que no último momento poderão inclinar a balança de forma decisiva a favor de qualquer um dos dois candidatos.

Fonte: Internacional