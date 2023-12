Argentina cobrará de manifestantes R$ 360 mil por custos com policiais

Reprodução Um protesto espontâneo tomou as ruas de diversas cidades argentinas

O governo do novo presidente da Argentina, Javier Milei, informou nesta sexta-feira que vai enviar a fatura dos gastos com seguranças aos responsáveis pelas manifestações da última quarta-feira (20). Ao todo, 14 organizações foram identificadas como responsáveis pelos atos nas ruas de Buenos Aires, e deverão arcar com a dívida de 60 milhões de pesos, o que equivale à cerca de R$ 360 mil. A informação foi dada pelo porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, nesta sexta-feira (22).

As manifestações da última quarta-feira (20) surgem após o primeiro anúncio do novo protocolo do Ministério de Segurança, que traz medidas contra piquetes.

Segundo Adorni, o governo ainda entrou com uma denúncia judicial contra as organizações, pelos supostos crimes de extorsão e fraude em relação à gestão dos programas sociais. De acordo com o porta-voz, a denúncia é resultado de chamadas recebidas pelo Disque-Denúncia.

A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, confirmou em um ofício as informações dadas por Adorni.

Entretanto, entre as organizações citadas por Adorni está o Movimento Evita, uma entidade peronista que não participou dos protestos. Os atos contra o governo Milei foram convocados por organizações de esquerda, sindicatos e direitos humanos.

O Movimento Bairros de Pé também foi citado pelo porta-voz, mas afirmou à imprensa que não estavam na marcha. O assessor de imprensa, Javier Nunez, diz que “[o governo] não sabe usar a inteligência”. Ele ainda acrescenta que não foram notificados até o momento.

Para a deputada da Frente de Esquerda Myriam Bregman, a ministra da Segurança montou “um operativo tão desnecessário como abusivo”. “É irracional que agora as organizações devam pagar seu show macabro”, disse a parlamentar que foi candidata à presidência nessas eleições.

Na ocasião, o policiamento nas ruas foram reforçados, com placas e serviços de alto-falante nas estações de trem na capital argentina. Os avisos relembravam a campanha de repressão contra manifestações.

A ministra do Capital Humano, Sandra Pettovello, já havia informado na última segunda-feira (18) que a pasta iria cortar os benefícios de quem estivesse em atos que bloqueavam as ruas.





Fonte: Internacional