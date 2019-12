Argentina aprova pacote de emergência para superar crise

arrow-options Divulgação Boris Johnson conseguiu que texto dele fosse aprovado no Parlamento

O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta sexta-feira (19) a proposta do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson , para o Brexit . O texto foi aprovado pelo placar de 358 a 234 e agora a expectativa saia oficialmente da União Europeia no dia 20 de janeiro de 2020.

A proposta aprovada, chamada de WAB (sigla para Lei de Acordo de Retirada do Brexit, em inglês) pelos parlamentares detalha as regras de como o país vai sair do bloco, mas ainda pode sofrer alterações ao passar por comitês e receber emendas na Câmara dos Comuns antes de ir para votação. Só então ela vai para a Câmara dos Lordes.

Com as eleições da semana passada, agora o Parlamento britânico tem maioria do Partido Conservador, legenda da qual o premiê Boris Johnson faz parte. Dos 650 assentos, a sigla tem 365.

Após o recesso de fim de ano, os parlamentares deverão ter três sessões para realizar novos debates e apresentar possíveis emendas. Esse período vai de 7 a 9 de janeiro. Depois disso, está prevista a votação final na Câmara dos Comuns e o encaminhamento para a Câmara dos Lordes, que precisa aprovar o resultado.