Argentina: a duas horas do encerramento, 62% dos eleitores já votaram

Reprodução/Instagram 19.11.2023 Sergio Massa e Javier Milei têm alta rejeição popular

A Câmara Eleitoral da Argentina informou que às 16h deste domingo (19), faltando duas horas para o fechamento das urnas, cerca de 62% dos eleitores votaram no segundo turno da eleição presidencial do país. As urnas abriram às 8h, e serão fechadas às 18h (mesmo horário de Brasília).

Disputam o cargo Sergio Massa, ministro da Economia, e Javier Milei, economista ultraliberal que faz oposição ao governo. Ambos têm alta rejeição popular.

Pesquisas divulgadas nas últimas semanas apontam uma disputa apertada com o país dividido entre os candidatos que prometem enfrentar a inflação argentina, que está em níveis astronômicos. Em um ano, os preços subiram mais de 140%.

O governo brasileiro acompanha o processo com atenção, uma vez que a Argentina é seu principal parceiro comercial na América do Sul. Lula não esconde a preferência por Massa, e o presidente brasileiro já foi chamado de “ladrão” por Milei. A posse do novo presidente argentino será realizada em 10 de dezembro.





Janja fez menção a Massa

Que Massa esse abraço!!! 🇦🇷 + 🇧🇷 pic.twitter.com/VtNXq0Qodd — Janja Lula Silva (@JanjaLula) November 19, 2023









A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, fez uma postagem no X (antigo Twitter) em alusão ao candidato à presidência da Argentina e atual ministro da Economia , Sergio Massa, neste domingo (19).

Janja compartilhou uma imagem que retrata a personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino, abraçando Mônica, da Turma da Mônica — ambas figuras representativas de cada país. Na legenda, ela escreveu: “Que Massa esse abraço!!!”.

