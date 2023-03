Divulgação Arezzo adquire grife italiana de calçados Paris Texas

A Arezzo anunciou nesta sexta-feira (2) a compra da grife italiana de calçados Paris Texas, queridinha de celebridades como Dua Lipa, Hailey Bieber, Miley Cyrus e Gigi Hadid. Esta é a primeira aquisição internacional do Grupo Arezzo&Co.

Nos últimos anos, a Arezzo promoveu uma série de aquisições, incluindo marcas como Reserva, Carol Bassi, Sunset e Calçados Vicenza.

A Paris Texas foi fundada em 2015, em Milão, por Annamaria Brivio e Massimo Baltimora. Com a transação, a Arezzo&Co adquire 65% do capital da companhia. Os fundadores permanecem com os 35% restantes e se mantêm à frente das operações.

“Estamos aliando nossa história de sucesso no mercado brasileiro e americano a criadores e empreendedores italianos, país com a maior tradição mundial na produção de calçados de luxo, podendo assim usar as melhores práticas de ambos os lados, com objetivo de gradualmente criar uma Global Luxury Shoes Platform [‘plataforma global de calçados de luxo’, em tradução livre], diz Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co.

A Paris Taxas teve crescimento de 65% em 2022, atingindo € 15 milhões de receita bruta, que equivalem a cerca de R$ 83 milhões.

A Arezzo&Co pagará € 25 milhões (cerca de R$ 135 milhões) pelos 65% da grife, sendo que € 15 milhões serão pagos aos fundadores, e € 10 milhões, aportados no caixa da empresa para financiar sua expansão e rápido crescimento. O valor é 1,9x maior que a receita bruta obtida no ano passado.

Em adição ao contrato da aquisição, a Arezzo&Co e a Paris Texas firmaram contratos de opção de compra do restante da companhia com vencimentos em 2027 e 2030.





Fonte: IG Mulher