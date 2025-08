Arena Pantanal vira caldeirão: Cuiabá garante 3ª vitória seguida

O Cuiabá segue imparável em seus domínios. Na noite desta segunda-feira (04.08), o Dourado fez valer o mando de campo mais uma vez na Arena Pantanal, derrotando o Volta Redonda por 2 a 0. O resultado marcou a terceira vitória consecutiva do clube mato-grossense em casa, consolidando sua ascensão na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro.

A rede balançou pela primeira vez aos 19 minutos da etapa inicial. Após Jader sofrer pênalti, o atacante Alisson Safira demonstrou frieza e converteu a cobrança com precisão, inaugurando o placar. Safira, aliás, tem se mostrado um exímio cobrador, com este sendo seu quarto gol pelo Cuiabá, todos eles marcados da marca da cal. Com o gol, o Dourado assumiu o controle da partida, ditando o ritmo do jogo, enquanto o Volta Redonda, apesar de tentar reter a posse de bola, esbarrava na falta de criatividade para furar o bloqueio auriverde.

Na segunda etapa, o protagonismo foi do estreante Alejandro Martínez. O meia-atacante argentino, que já havia participado da jogada que resultou no pênalti do primeiro gol, brilhou ao deixar sua marca no placar. Após um belo passe do volante Calebe, Martínez finalizou com categoria, deslocando o goleiro Jean Drosny e ampliando a vantagem para 2 a 0.

Mesmo com a desvantagem, o Volta Redonda tentou reagir, buscando diminuir o placar. No entanto, encontrou um Cuiabá sólido defensivamente e extremamente perigoso nos contra-ataques. Com um fôlego renovado pelas alterações promovidas pelo técnico Guto Ferreira, o Dourado soube administrar a vantagem com inteligência, garantindo mais três pontos importantes na competição.

Com a vitória, o Cuiabá subiu para a quinta colocação na Série B, acumulando 31 pontos e ficando a apenas dois pontos da Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4. Já a situação do Volta Redonda se complica ainda mais, com a equipe estacionada na 17ª posição, com 21 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.

