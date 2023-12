Área de Proteção Ambiental Goiapaba-Açu completa 29 anos com sede reformada

A Área de Proteção Ambiental (APA) Goiapaba-Açu, localizada nos municípios de Fundão e Santa Teresa, completou, nesta quarta-feira (27), 29 anos de criação. E para comemorar a data, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou a entrega da reforma da sede da Unidade de Conservação (UC).

O evento de entrega contou com a participação de servidores do Iema, além de instituições parceiras como Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil, Incaper, representantes das Prefeituras de Fundão e Santa Teresa, além de representantes do Conselho da APA e da comunidade local.

“Gostaria de agradecer muito a presença de todos. Para nós, é muito importante ver essa representação. As Unidades de Conservação devem ser ferramentas de desenvolvimento sustentável das comunidades e isso só funciona quando todos os atores envolvidos abraçam as UCs”, destacou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.

Fiuza agradeceu em especial a parceria com a Prefeitura de Fundão, que cedeu o imóvel da sede para o Iema. As obras de reparo e manutenção, que envolveram desde melhorias hidráulicas e elétricas, até pintura e troca de telhado, tiveram investimento de R$ R$ 136.289,00.

“O espaço será usado para atividades de apoio a gestão, eventos de educação ambiental, apoio a pesquisas autorizadas na Unidade de Conservação, reuniões do conselho, apoio a instituições parceiras em ações de fiscalização, como a Polícia Militar Ambiental”, explicou Fabiano Novelli, gestor da APA Goiapaba-Açu.

A APA

A APA Goiapaba-Açu, localizada entre os municípios de Fundão e Santa Teresa, abrange o Parque Natural Municipal de mesmo nome. Há registro de 133 espécies de aves, sendo duas ameaçadas de extinção (Campephilus robustus e Procnias nudicollis). O potencial de conectividade dos fragmentos florestais em seu entorno como a Reserva Biológica Augusto Ruschi, Estação Biológica de Santa Lúcia e Parque Natural Municipal de São Lourenço torna a área relevante para a formação do Corredor Ecológico Centro-Norte Serrano.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Iema

Karolina Gazoni

(27) 99977-1012

[email protected]/ [email protected]

Instagram: @meioambientees

Facebook: Meio Ambiente ES

Fonte: GOVERNO ES