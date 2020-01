Área da embaixada dos EUA em Bagdá é atingida por foguetes; Trump reage

Três foguetes atingiram regiões de Bagdá, capital do Iraque, neste domingo (5), segundo o exército local. Dois deles caíram na Zona Verde , onde está a embaixada dos Estados Unidos e a representação diplomática de outros países.

O terceiro foguete atingiu o bairro de Jadryia , vizinho à Zona Verde. Sirenes foram acionadas nesses locais e seis pessoas ficaram feridas.

Militares do Irã duvidam que Trump cumpra ameaças que fez: “não teria coragem”

No sábado (4) a região já havia sido bombardeada, como também a base aérea de Balad , a 80 km de Bagdá, sem vítimas. A base é iraquiana, mas abriga forças norte-americanas.

Também neste domingo, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump usou sua conta no Twitter para reiterar ameças ao Irã caso algum norte-americano ou alvo do país seja atingido.

Coligação internacional suspende apoio às tropas iraquianas

“se o Irã atacar qualquer pessoa ou alvo dos EUA, os Estados Unidos reagirão de forma rápida e completa, e talvez de maneira desproporcional. Esse aviso legal não é necessário, mas é concedido mesmo assim!”, disse Trump na postagem

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020