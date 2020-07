Aras nega “fim da Lava Jato” e culpa delação de Tacla Durán

Roque de Sá/Agência Senado José Serra vira réu por lavagem de dinheiro

O senador e ex-governador de São Paulo José Serra, do PSBD, se tornou réu na justiça federal pela acusação de lavagem de dinheiro. O juiz Diego Paes aceitou a denúncia, nesta quarta-feira (29), que veio da força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público de São Paulo. Verônica, a filha de Serra, também virou ré pelas acusações.

No último dia 3 de julho, Serra foi denunciado, após os agentes da PF fazerem busca e apreensão na residência do ex-governador de São Paulo. Segundo as investigações, o senador teria cometido crimes em 2006 e 2007, quando usou sua influência política para articular um esquema de desvios e troca de benefícios com a empreiteira Odebrecht relacionados às obras do Rodoanel Sul.

As investigações em andamento ainda mostram que José Amaro Pinto Ramos, suspeito de operar para o tucano, e Verônica Serra criaram empresas no exterior para receber os valores da Odebrecht. Serra foi governador de SP entre 2007 e 2010.