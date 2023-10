Aracruz sediará reunião de cadastramento e entrega de carteirinhas para coletores de pimenta-rosa

Na próxima terça-feira (24), coletores de pimenta-rosa poderão receber carteirinhas oficiais que respaldam a atividade no campo. A ação, promovida pelo Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e pela Prefeitura de Aracruz, será realizada a partir das 10h, no Centro Comunitário Vila do Riacho, no município.

As carteirinhas serão distribuídas para todos os produtores e produtoras rurais de pimenta-rosa – não apenas para quem está na área de abrangência da Indicação Geográfica (IG), conquistada recentemente para essa cadeia produtiva, ou somente para extrativistas.

A extensionista e coordenadora de Recursos Naturais do Incaper, Fabiana Ruas, lembrou que as carteirinhas são uma forma de garantir a qualidade da pimenta-rosa e de organizar melhor as atividades.

“As carteirinhas funcionam como um respaldo para as famílias rurais produtoras dessa cadeia produtiva. Com esse documento, nós conseguimos acompanhar, de forma sistematizada, quem são os produtores, as suas regiões de atuação e demandas. Dessa forma podemos fomentar a atividade no Estado, com ações de assistência técnica, dias de campo, cursos de capacitação, eventos, buscar políticas públicas, entre outras ações. Essa é mais uma forma que encontramos para afirmar que esses coletores de pimenta-rosa estão sendo qualificados pelo Incaper e parceiros”, lembrou a extensionista.

A reunião para cadastramento e entrega de carteirinhas de coletor (a) de pimenta-rosa tem o apoio do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).

Serviço:

Data: 24/10 (terça-feira).

Horário: 10 horas.

Local: Centro Comunitário Vila do Riacho – Aracruz.

Fonte: GOVERNO ES