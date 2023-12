Ar-condicionado: quanto gasta um aparelho ligado por 24 horas?

Cálculo é baseado em BTU, kWh e tarifa de energia de cada região

Saber quanto um ar-condicionado gasta se estiver ligado por 24 horas ajuda a evitar o susto com a conta de luz no fim do mês. O custo é baseado no consumo do aparelho e na capacidade de refrigeração, chamada BTUs, os kWh, a média de horas usadas por dia e a tarifa de energia de cada região.

Para o quarto, por exemplo, os equipamentos mais utilizados são de 9.000 e 12.000 BTUs, pois são mais indicados para ambientes e cômodos menores.

A potência de um ar-condicionado pode variar de acordo com o modelo e capacidade do aparelho. Existem modelos de diferentes potências, que vão desde cerca de 5.000 BTUs (equivalente a cerca de 1.500 watts) até mais de 30.000 BTUs (cerca de 8.800 watts). Portanto, a potência em watts de um ar condicionado dependerá do modelo específico e de sua capacidade em BTUs.

Comparando os modelos de aparelhos de ar-condicionado de 9.000 BTUs mais populares do mercado, a média de consumo é de 17,1 kWh/mês. Confira os gastos a cada 24 horas nas principais capitais do Brasil.

São Paulo: R$ 8,31

Rio de Janeiro: R$ 8,71

Belo Horizonte: R$ 8,46

Porto Alegre: R$ 8,62

Salvador: R$ 8,49

Curitiba: R$ 7,65

Recife: R$ 8,47

Manaus: R$ 11

Fortaleza: R$ 8,06

Belém: R$ 10,48

São Luís: R$ 8,79

João Pessoa: R$ 8,47

Um aparelho de 12.000 BTUs tem consumo médio de 22,8 kWh/mês. Veja quanto o equipamento consome se ligado por 24 horas: