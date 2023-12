“Aqui ‘tá’ quente”: entenda como o verão pode aumentar a libido

Às vésperas na chegada do verão, entenda como a estação mais quente do ano pode jogar a sua libido para cima e aumentar o tesão

“Aí, que delícia o verão / a gente mostra o ombrinho / a gente brinca no chão”, já diria Marina Sena. Com o verão começando nesta sexta-feira (22/12), o brasileiro se prepara para receber a estação mais quente do ano. Mas, fica a pergunta: o verão pode interferir na libido?

Uma estudo realizada pela Universidade de Tel Aviv apontou que a exposição solar pode aumentar o desejo sexual. Os pesquisadores testaram homens e mulheres e concluíram que passar 30 minutos no sol pode aumentar o desejo sexual por até duas semanas. Os resultados associaram a libido ao aumento dos níveis de hormônios como dopamina, ocitocina, serotonina e testosterona.

De acordo com a especialista em sexualidade Isabela Cerqueira, todos esses são hormônios e neurotransmissores relacionados a sensações como felicidade, atração e desejo sexual. Além disso, os fatores psicosociais acabam favorecendo o aumento da libido.

“Estar mais relaxada, mais feliz, mais disposta e com maior vigor físico levam também a uma maior vontade de fazer sexo. Muito além disso, há também a questão da atração física e do tato. No verão os corpos estão mais à mostra e o toque pele com pele é mais favorecido. Tudo isso pode contribuir para despertar o prazer”, explica.