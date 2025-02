Aqui os destaques da Revista Pensar Agro, agora também em inglês

A revista Pensar Agro deste mês, agora também publicada em inglês, destaca uma investigação sobre possível venda casada envolvendo o Banco do Brasil. Uma Ação Civil Pública, protocolada na Justiça de Goiás, pode revelar um dos maiores escândalos financeiros da história e envolve uma reivindicação judicial sem precedentes, com pedido de indenização na casa dos R$ 64 bilhões.

Na coluna Agro Arábia, os editores Maria Cristina Calil e Marco Calil apresentam uma entrevista exclusiva com o Dr. Abdullah Belhaif Al Nuaimi. Engenheiro mecânico formado pela Universidade de Wisconsin e doutor em Gerenciamento de Projetos de Engenharia pela Universidade de Reading, no Reino Unido, ele traz sua visão sobre o futuro da agricultura. Al Nuaimi tem vasta experiência no setor, tendo ocupado cargos de destaque como Ministro do Desenvolvimento de Infraestrutura (2013-2020) e Ministro das Mudanças Climáticas e do Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos (2020-2021).

A seção “Saúde no Campo” estava programada para ser lançada em abril de 2025, sob a coordenação do médico psiquiatra Isan Oliveira de Rezende Filho. No entanto, diante de seu falecimento no dia 15 deste mês, a Pensar Agro presta uma homenagem publicando um de seus artigos póstumos e expressa condolências à sua família.

Os leitores também poderão conferir artigos exclusivos assinados por colunistas especializados, abordando temas como as oportunidades para agrônomos no mercado de créditos de carbono, estratégias para ampliar a produtividade e a rentabilidade no agronegócio, o funcionamento do regime minerário e as perspectivas da agricultura inteligente.

Para ler a Revista pensar agro em português, clique aqui



To read the Pensar Agro magazine in English, click here

Fonte: Pensar Agro