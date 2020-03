Aqui não! Mulher troca bebida batizada e possível agressor desmaia

Paulo Lara é especialista em estilo e tendência à mesa. É autodidata em desenvolvimento de produtos, tendo atuado com design, estratégias mercadológicas e planejamento no ramo de mesa posta. Atualmente, assina a linha LaraKasa (@larakasaestilo) pela Porcelana Schmidt, empresa líder no setor na América Latina.

Paulo Lara assina a linha Lara Kasa pela Porcelanas Schmidt

Convidado a responder algumas perguntas sobre mesa posta e decoração , vamos conferir suas respostas:

O que é mesa posta para você?

A minha visão de mesa posta é mais poética. A mesa pra mim é um local para reunir pessoas e celebrar a vida. Muitos momentos pessoais e profissionais acontecem à mesa. Por isso, a colocação de elementos à mesa serve para emoldurar esses momentos. Vivemos muitas situações distintas em nosso dia a dia, mas cada um pode refletir o seu estilo na composição de uma mesa.

Quais as principais diferenças entre cerâmica e porcelana?

Tecnicamente falando, as diferenças são muitas, apesar das matérias-primas serem as mesmas: Quartzo, Caulim, Feldspato e Argila. Na porcelana, o Caulim aparece em maior quantidade do que nas outras matérias-primas. Isto faz com que o produto tenha porosidade zero, seja branco e extremamente resistente. Por esses motivos, o seu verniz é transparente e serve somente para vitrificar e não colorir as peças. A porcelana branca precisa de duas queimas para ficar pronta. Para aplicar decoração, uma terceira queima. A principal queima acontece a mais de 1.300 graus e é chamada de redutora, porque o produto perde água durante a passagem pelo forno, reduzindo seu tamanho em relação ao momento do torneamento.

No Brasil, chamamos de “cerâmica”, mas os nomes corretos são: Grés, Faiança (Stoneware) e a Louça propriamente dita (Earthenware). Essa linha de produtos tem mais argila na sua composição e necessita apenas de uma única queima, não redutora, em torno de 1.000 graus. Como são mais porosas e têm uma coloração próxima a areia, o verniz nessas peças, serve também para vitrificar, mas a principal diferença é que eles podem colorir as peças. Por isso, encontramos “cerâmicas” em cores variadas e a porcelana é sempre branca.

Quais são os lançamentos da sua linha “LaraKasa” para 2020?

Lancei uma decoração chamada Brasilis, que usa a tinta Metalic Gold, que apesar do aspecto metálico dourado, pode ser usada em micro-ondas e lava-louças. Lançamos pratos, xícaras, bowls e canecas em composições pequenas, totalmente adaptadas aos novos hábitos de consumo, aos desejos das novas famílias e aos espaços atuais, que são bem reduzidos. Além disso, complementamos o Modelo Luiza com um novo prato, que é uma mistura de um prato fundo, um prato para risoto, pasta ou salada e até um prato para sobremesas. Ele é plano, tem 22 cm de largura e bem mais profundo que um prato fundo normal. Uma peça bem versátil à mesa, quase uma nova tigela/bowl.

Decoração Brasilis – uma das coleções 2020 da Linha Lara Kasa para Porcelanas Schmidt





Na sua opinião, quais as principais tendências do segmento de mesa posta e decoração para 2020?

Acredito que as peças metálicas são a cara de 2020. Conseguimos encontrar talheres, taças, diversos tipos de complementos à mesa, até porcelanas, com as novas tintas metálicas em – flúor, bronze, furta-cor, perolizada – além claro dos tons dourados e prateados. Como são tintas, e não o metal propriamente dito, são muito resistentes a tudo. As tintas foscas continuam em alta, pois remetem a um clima campestre e artesanal e as linhas orgânicas tanto no design como nas decorações das peças. E destaco dois pontos que foram as sensações das últimas feiras mundiais: A volta da toalha, na comparação com os lugares americanos e a volta da taça mais baixa e aberta para os espumantes. Segundo especialistas, as taças flutes acabam “prendendo” as bolhas em demasia, interferindo no sabor final de cada bebida