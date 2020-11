‘Aquele filho da p*** não pode ganhar’, diz mulher a Paes sobre Crivella; veja

Reprodução Manifestantes protestam contra falta de energia no Amapá que chega ao 16º dia

Os moradores de Macapá e Santana, localizada no Amapá , realizaram novos protestos na noite desta terça-feira (17) após um novo blecaute em 13 das 16 cidades do estado. Os motivos do novo apagão estão sendo investigados pelo governo federal.

Ao todo, foram registradas 9 manifestações após 16 dias de apagão . Apenas hospitais, órgãos públicos e estabelecimentos comerciais com geradores seguiram com energia.

Durante a noite, houve atuação para que o retorno gradual do fornecimento de energia fosse restabelecido. A energia elétrica foi retomada com oscilações por volta das 22h40.

Um incêndio na principal subestação de energia elétrica do estado no dia 3 de novembro foi o responsável pelo início do apagão.