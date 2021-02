“Aquela vilã ficou lá dentro? Porr* nenhuma”, diz podcaster sobre Karol Conká

Reprodução/Instagram Karol Conká





O bate-papo entre a apresentadora Ana Maria Braga e a cantora Karol Conká no matinal da Globo desta quarta-feira (24) continua dando o que falar nas redes sociais. Apesar de a dona do hit “Tombei” reconhecer suas fragilidades, seus gatilhos, mostrar arrependimento das atitudes, comentar que é vilã só no “Big Brother Brasil 21” e, por fim, afirmar que vai procurar tratamento psiquiátrico, não foi todo mundo que botou fé nas justificativas ou viu com bons olhos os pedidos de desculpas da mamacita, não.

A podcaster Larissa Coutinho, do Revolushow, por exemplo, foi uma das primeiras a contestar. “‘Aquela vilã ficou lá dentro?’ Porr* nenhuma, garota. Eu te atendia, e você é exatamente assim”, começou contando. Porém, com a interação dos internautas do Twitter, acabou se aprofundando no assunto: “Trabalhei em uma pet num shopping famosão de São Paulo há uns três anos mais ou menos, e ela era uma das clientes ‘tão isso daí que mostrou no programa’ que, mesmo as vendedoras recebendo comissão, acabavam se revezando para atendê-la, porque ninguém a aguentava”. Ai, ai.