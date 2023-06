Aquaviário: definidos nomes de estações

Com a presença de seus familiares, autoridades políticas históricas foram homenageadas pelo governador Renato Casagrande (PSB) em cerimônia realizada no salão do Palácio Anchieta, nesta quinta-feira (1º). Foram sancionadas três leis estaduais que dão nome a três estações aquaviárias na Baía de Vitória, previstas para entrar em operação até o final de junho.

O governador destacou que a obra do Aquaviário foi realizada a muitas mãos e ele deu mais uma contribuição. “Sabemos que a gente não constrói nada sozinho, a gente só constrói de forma coletiva, de forma participativa. Por mais problemas que tenha, todo mundo ajuda a colocar uma peça na construção dessa obra”, analisou Casagrande.

Uma das autoridades homenageadas foi Aloízio Santos, pai do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos (Podemos), que deu nome à Estação de Porto de Santana (Cariacica). O deputado agradeceu ao deputado Tyago Hoffmann (PSB) pela iniciativa.

Marcelo Santos lembrou de seu esforço quando presidente da Comissão de Infraestrutura da Ales para a volta do transporte aquaviário. “O lucro não é financeiro, é social. E o lucro social que traz o transporte aquaviário é que ele não concorre com o rodoviário, eles se complementam. Estou muito feliz pela homenagem ao meu pai, que foi prefeito de Cariacica e trabalhou muito para que esse modal pudesse ser reativado”, pontuou o deputado.

Setembrino Pelissari, prefeito de Vitória por duas vezes, dá nome à estação do Aquaviário da Praça do Papa (Vitória). Representando a família, um de seus filhos, Paulo Henrique Pelissari, declarou estar feliz pela homenagem porque seu pai procurou sempre atuar pelas necessidades do povo.

Já o ex-governador Albuíno de Azeredo é homenageado dando nome à estação da Prainha (Vila Velha). A viúva de Azeredo, cuja família é de Vila Velha, assim como a do ex-governador, agradeceu a homenagem que considerou justa, visto que ele era engenheiro e secretário no governo de Max Mauro, antes de ser governador, e iniciou a implantação do primeiro Aquaviário na década de 1980 que, posteriormente, foi desativado.

O deputado Tyago Hoffmann, autor dos projetos que originaram as leis, enfatizou que “um povo só tem futuro se nós reconhecermos e valorizarmos nossa história”, justificando a iniciativa da homenagem às personalidades capixabas.

A solenidade contou ainda com a presença dos deputados Alexandre Xambinho (PSC), Janete de Sá (PSB), Denninho Silva (União) e do ex-deputado estadual Marcos Bruno, atual presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb).

Fonte: POLÍTICA ES