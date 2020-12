Aproveite o Solstício de Verão para fazer simpatias do Sol

Larissa Silva Aproveite o Solstcio de Vero para fazer simpatias do Sol

Solstício de Verão é o nome utilizado pela Astronomia para denominar o dia que marca o início do verão. No Hemisfério Sul isso acontece no dia 21 de dezembro , enquanto que, no Hemisfério Norte, a mesma data anuncia a chegada do inverno pelo território, que é o Solstício de Inverno.

Durante o Solstício de Verão, a Terra fica alinhada com o Sol e, assim, o planeta recebe os raios solares com maior intensidade, resultando no dia mais longo do ano.

Esse maior contato com a luz do Astro Rei faz com o Hemisfério Sul fique aquecido pelas energias. Aproveite este período para renovar a sua fonte de energia e para receber mais iluminação. Faça as simpatias do Sol para usufruir o poder desse astro.

Use as energias do Solstício de Verão para fazer as simpatias do Sol

Banho da alegria

Em uma panela, ferva um litro de água mineral. Em seguida, coloque uma colher (sopa) de xarope de bordo e uma laranja fatiada. Mexa sete vezes a mistura no sentido horário e espere esfriar. Na hora do banho, acenda uma vela amarela ou laranja e deixe-a no banheiro. Primeiro, lave o corpo de forma usual e depois jogue a mistura do pescoço para baixo. Mentalize a energia do Sol em você e, então, fale: “Sol, eu te honro neste seu dia mais brilhante. Obrigado por encher esta água com vibrações de felicidade e alegria”. Os restos da mistura você pode jogar no lixo.

Simpatia para conquistar alguém

Fique em um lugar que receba a luz do Sol e, então, fique de costas para o Astro-Rei. Fale 13 vezes o nome da pessoa que você quer conquistar. Depois, fique de frente para os raios solares e fale: “Ó sol poderoso, dê o meu coração a (nome do seu amado), e faça com que ele não pare de pensar em mim”.

Simpatia da prosperidade

Pegue um acessório dourado, como um colar ou anel, e deixe-o tomar um banho de Sol para ficar energizado. Ao colocar o objeto no Sol, diga: “Ó Sol divino, você que ilumina tudo e todos, faça com que sua força atue em minha vida financeira, trazendo a prosperidade até ela. Abençoe este amuleto aqui presente e que onde quer que ele vá, o dinheiro prospere”. Depois, deixe o objeto dourado no Sol durante um dia inteiro. Após esse processo você terá um amuleto para atrair prosperidade. Você não pode deixar ninguém tocar nesse amuleto, exceto você.

