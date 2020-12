Aproveite o clima alto astral para se jogar nas cores da maquiagem de verão!

O ano de 2020 está chegando ao fim! Depois dos desafios enfrentados nos últimos meses, a temporada de verão está chegando com cores vibrantes, otimismo, mood natural, descontração e toque artístico para todos os lados. Uma forma de escapismo para acreditar que o próximo ano será cheio de boas novas e muitas realizações.

No mundo da maquiagem, o grande destaque da vez é a troca da alta cobertura, correção da pele, truques de contornos e olhos marcados pela aceitação dos nossos traços, enaltecendo a beleza natural. A maquiagem de verão desta vez conta com a pele iluminada, orgânica e olhos extremamentes coloridos.

Separamos 4 dicas fáceis de como atualizar o seu look com as makes de verão, confira tudo abaixo:

Pele natural e iluminada

De uns tempos para cá, as técnicas de maquiagem com a ilusão de óptica – a lá Kardashians – com sombra e luz para alterar o formato do rosto, estão cada vez mais sendo deixadas de lado. It girls da nova geração como Gigi Hadid, Willow Smith e Naomi Scott levantam a bandeira da beleza real, sem filtros exagerados, trazendo leveze e harmonia para valorizar e não modificar os nossos traços.

Os rituais de skin care – que cuidam e tratam a pele – fez com que muitas mulheres fizessem as pazes com a pele. Bases de alta cobertura foram trocadas pelos bb creams, ou até mesmo protetor solar com cor, corretivo para as olheiras, pó translúcido na região T, blush corado e muito iluminador. Essa é make do momento !

Sombra e delineadores coloridos

A pele é natural, mas os olhos são coloridos! Sombras e delineadores ganham tons vibrantes como rosa fúcsia, azul metalizado, amarelo, laranja, além dos formatos nada óbvios de delineados: fino, grosso, gatinho, seta, desenhos ou assimétricos que renovam o visual da temporada.

Outra forma de usar as sombras coloridas é na pálpebra inferior dos olhos. A dica para garantir a maior durabilidade, é optar pelas maquiagens em gel ou à prova d’água, assim você terá a make de verão intacta.

Pontos de brilho nos olhos (lágrimas de sereia)

Direto dos anos 2000, a sombra branca no canto interno dos olhos está de volta! Desta vez as lágrimas de sereias ganham tons cintilantes com micro particulas de brilhos para iluminar o olhar. A dica é usar o primer de olhos e combinar as tonalidades das sombras, as propostas podem ir desde as mais minimalistas com cores neutras até as mais ousadas como rosa e azul metálizado.

Sobrancelhas naturais

A tendência duvidosa das sobrancelhas naturais já está rolando a um tempo entre jovens autênticos da nova geração. A trend veio à tona com Cara Delevingne que desde sempre teve as sobrancelhas bem marcadas e penteadas para cima. No território nacional temos Marina Goldfarb e Carol Dias que já são adeptas a sobrancelhas há alguns anos.

O movimento ganhou força durante a pandemia onde muitas mulheres deixaram de fazer as sobrancelhas e se adaptaram ao mood natural. A dica para pentear os pelinhos e deixá-los para cima é usar a escovinha do rímel junto ao gel fixador de cabelo, o resultado é sensacional. Hoje em dia já existem até procedimentos estéticos para deixar os pelinhos para cima, com aspecto natural.

A principal tendência para o verão 2021 é aceitar a sua beleza única e utilizar a maquiagem para enaltecer a sua beleza. Cada vez mais marcas de maquiagem estão incentivando os cuidados diários com uma rotina de limpeza e hidratação antes da make e depois – para manter a pele bonita e saudável. Neste verão use e abuse do protetor solar com toque colorido dos olhos para esbanjar charme e alegria aonde for! Gostou das dicas? Deixe nos comentários com a sua maquiagem de verão favorita!