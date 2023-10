Aprovados no concurso para delegado de polícia são convocados para Curso de Formação

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (06) a convocação para matrícula no Curso de Formação Profissional dos candidatos que concorrem às vagas para Delegado de Polícia no concurso da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). As aulas serão ministradas pela Academia de Polícia (Acadepol), com início no dia 13 de fevereiro e término previsto para o dia 29 de fevereiro de 2024.

Os candidatos aprovados para a última fase do concurso deverão realizar a matrícula a partir das 8 horas desta segunda-feira (09) até as 23h e 59 minutos da quarta-feira (11), pelo endereço eletrônico disponibilizado na convocação publicada Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (06), que também trouxe orientações aos candidatos para habilitar a conta e encaminhar a documentação, que será realizada somente via E-Docs.

O Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia é a última etapa do Concurso Público para o Cargo de Delegado de Polícia, realizado sob a responsabilidade da PCES, nos termos da Lei Estadual nº 844/2016, de caráter eliminatório.

Matrícula no Curso de Formação Profissional

Os candidatos convocados deverão acessar o endereço eletrônico http://www.acessocidadao.es.gov.br e habilitar a conta.

Período: 8 horas do dia 09 de outubro até as 23h e 59 minutos do dia 11 de outubro.

Homologação das matrículas: 07 de novembro de 2023.

Início do Curso: 03 de novembro de 2023 e previsão de término no dia 29 de fevereiro de 2024.

Cronograma: Será divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe. org.br/concursos/pc_es_22_delegado, em data oportuna.

Diário Oficial edição 04/10/2023: Download

