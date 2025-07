Aprovada mudança para participação na Tribuna Popular

Os deputados aprovaram o Projeto de Resolução (PR) 13/2025, que altera o Regimento Interno (Resolução 2.700/2009) da Assembleia Legislativa (Ales) para condicionar a participação de convidado da Tribuna Popular à presença do deputado que fez a indicação. A matéria, da Mesa Diretora, foi acatada em sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira (15).

Inicialmente, essa proposição foi lida e teve requerimento de urgência acolhido na sessão ordinária. Em seguida, na extra, foi analisada em reunião conjunta das comissões de Justiça e Finanças. O relator foi Alexandre Xambinho (Podemos), que emitiu parecer pela constitucionalidade e aprovação, sendo acompanhado pelos membros dos colegiados e depois pelo Plenário da Casa.

Após a aprovação, o presidente Marcelo Santos (União) reforçou que agora o deputado que indicar uma instituição, um presidente de associação ou um cidadão comum para fazer uso da Tribuna Popular precisa estar presente no momento. “Se não estiver presente, não terá a utilização da tribuna, porque entendo que é falta de respeito com o indicado”, afirmou.

Fábio Duarte (Rede) fez coro com às palavras do presidente. Para ele, é uma questão de respeito convidar um cidadão para falar na tribuna e estar presente na hora do discurso. Mazinho dos Anjos (PSDB) parabenizou a Mesa pela medida. “Vai dinamizar muito mais a sessão e as pessoas vão ser prestigiadas”, frisou.

Por fim, o Delegado Danilo Bahiense (PL) foi mais um que enalteceu a iniciativa. “A tribuna é muito importante para que os convidados possam apresentar seus projetos, defender seus interesses e obviamente informar a população, mas é lamentável que na presença desses convidados quem indicou não esteja presente, até porque a gente tem o costume de passar a presidência para quem indicou naquele momento”, ressaltou.

Com a aprovação, o PR 13/2025 agora deve ser promulgado pela Mesa Diretora da Ales.

