Aprovada alienação de lotes na Serra e Baixo Guandu

Os deputados aprovaram, na sessão ordinária híbrida desta quarta-feira (9), o Projeto de Lei (PL) 510/2020, que autoriza o Executivo a alienar 40 lotes de propriedade do Estado. O maior deles, com área de 18 mil metros quadrados, está localizado no Centro Industrial da Grande Vitória (Civit), na Serra. Os demais são em Baixo Guandu. O PL foi aprovado pelo Plenário após parecer conjunto das comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças.

De acordo com a justificativa da matéria, a manutenção dessas áreas gera despesa aos cofres públicos para evitar invasões, ações judiciais e prejuízos ao meio ambiente. Nesses casos, a autorização legislativa é uma exigência da Lei Federal 8.666/1993. Os imóveis serão alienados exclusivamente para a instalação de empresas.

O líder do governo, deputado Dary Pagung (PSB), pediu que os deputados aprovassem a matéria. “Especificamente sobre Baixo Guandu, vou aproveitar para esclarecer que já foi realizada a primeira etapa de alienação dessa área. A aprovação desse projeto é importante para seguir com a segunda etapa”, disse Pagung.

Fazenda Maruípe

O Plenário também aprovou o PL 586/2020, que faz uma correção na Lei 10.796/2017. Esta legislação autorizou o governo a legitimar e alienar imóveis a pessoas físicas ou jurídicas localizados em Vitória, em uma área conhecida como “Fazenda Maruípe”, região que alcança os bairros de Maruípe, Santa Martha, São Cristóvão, Tabuazeiro e Joana D’Arc, todos localizados na capital.

“Esse projeto vai beneficiar bairros importantes de Vitória. As pessoas que residem nessa região moram nela, mas não tem o documento, a escritura registrada. A partir desse projeto, as pessoas vão poder morar no que é seu”, destacou o deputado José Esmeraldo (MDB), que relatou a matéria em parecer conjunto das comissões de Justiça, Infraestrutura e Finanças.

Nota Premiada Capixaba

O Projeto de Lei (PL) 515/2020, que cria o Programa Nota Premiada Capixaba, foi aprovado pela Comissão de Justiça com emenda e aguarda análise do colegaido de Finanças. O objetivo da matéria do governo estadual é incentivar o consumidor a solicitar o documento fiscal, de emissão obrigatória, durante compras em mercados capixabas para concorrer em sorteios com premiação em dinheiro.

Durante a discussão, o deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) falou sobre a emenda de sua autoria para acrescentar o incentivo a atividades esportivas e culturais entre os objetivos do programa. Outra emenda proposta por Enivaldo visa permitir que os cupons fiscais sejam trocados por ingressos de eventos esportivos e culturais. “São setores que precisam de um olhar especial do poder público. É uma emenda que não altera a essência do projeto, apenas acrescenta as atividades esportivas e culturais”, explicou o parlamentar.

Na Comissão de Justiça, o deputado Vandinho Leite (PSDB) relatou pela aprovação da matéria do governo com emenda aditiva. O líder do governo, Dary Pagung (PSB), pronunciou-se a favor da proposta de Enivaldo, embora tenha registrado que não houve tempo suficiente para análise da sugestão. Por fim, Enivaldo achou melhor se prevalecer do prazo regimental na Comissão de Finanças para garantir a validade da emenda junto ao governo.

Preves

Também segue em pauta o Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/2020, de autoria do Executivo. Esse projeto traz uma mudança na Fundação de Previdência Complementar do Estado (Preves) para permitir que a entidade ofereça plano de previdência complementar a outros entes federativos, além dos municípios.

O deputado Sergio Majeski (PSB) questionou o objetivo da proposta: “Quais seriam, efetivamente, os riscos e benefícios do Preves gerir a previdência de outros entes? Isso não está claro na matéria, nem mesmo na justificativa”, opinou.

O deputado Vandinho Leite (PSDB) concordou com o questionamento de Majeski e o deputado Marcelo Santos (Podemos), designado relator da matéria na análise conjunta das comissões de Justiça, Cidadania e Finanças, prevaleceu-se do prazo regimental. “Vou pedir prazo para estudar a matéria e apresentar todas as respostas solicitadas”, decidiu o relator.

ICMS e educação

O PL 585/2020, que trata do repasse de recursos aos municípios, também segue em prazo regimental para análise. A matéria de origem do governo altera as regras de distribuição do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios. A proposta é repassar os recursos dando mais peso ao índice de qualidade educacional, utilizado como critério no rateio dos recursos. O PL será analisado pelos colegiados de Justiça, Educação e Finanças.

O deputado Vandinho Leite (PSDB), relator pelas comissões de Justiça e Educação em reunião conjunta, solicitou o prazo regimental. “É verdade que eu já vejo com bons olhos o Estado querendo passar mais recursos para municípios que estão mais atentos à área da educação. Porém, outros deputados solicitaram mais tempo para ler essa matéria. E vou pedir o prazo regimental”, justificou Vandinho. A Comissão de Finanças vai apresentar parecer separadamente.