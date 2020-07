Apresentação do Projeto Rede Comunidade Segura

.

Na madrugada desta quinta-feira (30), Policía Militar aprende armas e drogas em diferentes bairros de Serra. A ação se incia pelo bairro Serra Dourada III, quando militares do 6º BPM durante patrulhamento avistaram três suspeitos na quadra de esportes, e esses percebendo que seriam abordados fugiram. Prontamente foi realizado o acompanhamento, não sendo possível abordar os suspeitos. No local da fuga, foi encontrada uma pistola cal. 7.65mm com sete munições.

Em outra ação, no bairro Santiago da Serra, militares foram informados que indivíduos estariam vendendo entorpecentes em determinada rua do bairro. De posse da informação, os militares se dirigiram ao local, não encontrando nenhum suspeito. Após as buscas foi localizada uma sacola contendo 102 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, sete buchas de maconha, além de um carregador de pistola .380 com quatro munições.

No bairro Central Carapina, militares visualizaram alguns suspeitos entrando em uma área de mata. Foi realizado o acompanhamento na tentativa de realizar a abordagem, porém, os suspeitos não foram localizados. No local da fuga, foram encontrados: 347 pedras de crack,127 buchas de maconha, uma balança de precisão, e materiais diversos utilizados para corte e embalo de entorpecentes.

Os materiais apreendidos foram apresentados à Delegacia Regional.

