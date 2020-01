Apresentadora tira sarro do lábio leporino de Joaquin Phoenix e gera revolta

Wendy Williams , apresentadora norte-americana, vem recebendo uma série de críticas nas redes sociais por conta de uma piada feita em seu talk show, sobre o lábio leporino de Joaquin Phoenix , ator principal do filme ” Coringa “.

Em programa exibido recentemente, Wendy destacou a má-formação congênita do ator. “Quando ele raspa o bigode, ele tem uma fratura. Ele tem um daqueles, como chama isso? Fenda labial, lábio leporino”, afirmou, enquanto mexia em seus próprios lábios, imitando a condição.

Nas redes sociais, a piada da apresentadora causou uma série de críticas, cobrando por um pedido público de desculpas. “Por 10 segundos ela usou seu dedo para imitar um lábio leporino enquanto a audiência ria. Imagine como meu filho de 5 anos ficaria se tivesse visto isso?”, disse um usuário no Twitter, que tem um filho com lábio leporino.

“Imitar um lábio leporino, e fazer uma piada sobre isso, é vergonhoso. Você tem alguma ideia da dor e operações que uma criança com uma fissura precisa passar à medida que cresce?”, afirmou outro, também no Twitter.

Assista ao vídeo:

For a solid 10 seconds she used her finger to mimic a cleft lip while the audience laughed. Imagine how my 5 year old would take it if he saw it? @WendyWilliams

I only speak on it bc I’m personally informed and educated on the topic. #bebetter Do work Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4

— Matt Groark (@groarkboysbbq) January 8, 2020