Apresentadora MariMoon estará em “A Fazenda”, diz colunista

Lembrado até hoje por conta do personagem Fofoquito, do extinto “Fofocalizando”, do SBT, Everton Di Souza está prestes a se tornar repórter de um canal de funk do YouTube. Mas, se confirmar o que o cantor sertanejo Rafinha Barba deixou escapar durante a live solidária Beleza do Bem — idealizada por Thiago Michelasi, que está à frente do tradicional concurso Miss e Mister Brasil —, antes de assumir o microfone, ele dará as caras no elenco da décima segunda temporada de “A Fazenda”, da RecordTV, que estreia dia 8 de setembro. Nas redes sociais, o público já começou a especular nomes que estarão presentes no reality show rural.

Pelo sim, pelo não, uma coisa é certa: Everton, que dividiu a apresentação do evento ao lado de Lucas Mesquita, o Gavião, do “Domingo Legal”, do SBT, foi rápido ao mudar o foco. Só foi ouvir “acabei de saber uma novidade, que você vai entrar em ‘A Fazenda'”, para dar sequência ao roteiro e deixar o intérprete da música “24 Bocas” sem resposta. Por fim, foram registradas doações de testes para Covid-19, alimentos, cestas básicas, máscaras e sachês de álcool em gel, já destinadas a comunidades carentes de Porto Ferreira, no interior de São Paulo. A entrega aconteceu neste fim de semana e contou com a participação de misses e misters. Ponto pra todo mundo!

Ex-participante do reality show “The Voice Kids Brasil”, da Globo, em 2019, João Napoli é puro talento! Só para se ter uma ideia, o florianopolitano lançou na última sexta-feira, dia 14, a versão oficial da canção “Poesia Pra Ela”, que compôs durante a quarentena e que já tinha viralizado no formato voz e violão. A novidade veio acompanhada de um clipe. Nas primeiras 24 horas, foram mais de 60 mil plays só no Spotify. Já no YouTube, bateu a marca de 1 milhão de views, ficando em 11º nos vídeos em alta.

Aproveitando o embalo, o artista, de apenas 13 anos, fez uma live, chamando a atenção de internautas. “Está sendo gratificante e motivador ver a repercussão positiva da música. É o tipo de coisa que me dá cada vez mais certeza de que esse é o caminho que quero seguir. Não me prendo muito aos números, mas não tem como não ficar com os olhos brilhando ao ver uma coisa de uma importância tão grande para mim indo tão bem”, contou ao iG Gente. E tem mais! João assinou contrato autoral de exclusividade de longo prazo com o selo Universal Publishing.





“Sonho continuar atuando e me preparando cada vez mais para fazer o que gosto, para sempre.” Aos 10 anos, Gabriel Miller já mostrou a que veio. Não à toa, está concorrendo na categoria “melhor ator”, na nova edição do Prêmio Jovem Brasileiro, de Guto Melo. Com contrato recém-renovado com a Globo para atuar nas produções do canal infantil Gloob, o araçatubense debutou na televisão no papel de Emílio, na novela “Carinha de Anjo”, do SBT. Mas, com o término das gravações, não ficou parado. Pelo contrário! Ele rodou o país com o musical inspirado na trama de Tia Perucas, Valentina e Dulce Maria. Depois, foi emendando um trabalho no outro.

Em 2018, por exemplo, interpretou Mahavishnu Muller na série “Z4”, exibida pelo SBT, Disney Channel e Netflix. Foi lá, inclusive, que teve a oportunidade de conhecer a ex-BBB Manu Gavassi, que tempo depois o convidou para dar vida a um psicólogo na websérie “Garota Errada”. Já no ano passado, bateu o martelo com a emissora dos Marinho para atuar na série “Bugados”, em que personagens saem dos videogames para viver aventuras da vida real. Ah, e quando questionado sobre a premiação, não escondeu a alegria. “Sempre busco dar o meu melhor, mas saber que tantas pessoas gostam de mim e do meu trabalho é muito gratificante”, revelou.

Trair e ser traído não é nada legal, mas acontece muito, principalmente no mundo dos famosos, e, nesse caso, as proporções costumam ser bem maiores. Segundo uma fonte, um músico estaria “pegando” a mulher de um cantor. Detalhe que chama a atenção: o cara toca na banda do outro! Para piorar, ele ainda saiu estufando o peito, mostrando fotos e contando vantagens, do tipo: “Olha só com quem estou saindo”. O falatório foi geral, mas a turma do deixa-disso o aconselhou a abafar o caso.

• Seguindo a linha de lives com cenários naturais e surpreendentes, Fernando e Sorocaba confirmaram mais uma transmissão ao vivo no YouTube: será no próximo domingo, dia 23, a partir das 16h30. Batizado de Onde o Sol se Esconde, o show acontecerá em meio a uma plantação de girassóis, na bucólica cidade de Holambra, no interior de São Paulo, com arrecadação de donativos para o Hospital de Amor, anteriormente conhecido como Hospital de Câncer de Barretos. Mais do que entretenimento, os sertanejos têm o objetivo de levar alegria e esperança para dentro da casa das pessoas, com visual inesquecível e muita música boa. Alguém duvida?

• Muitos são os desafios que acompanham um processo de mudança, mas compreender que este pode estar diretamente ligado a uma evolução positiva é o que torna o cenário mais favorável. Considerando isso, a Fundação Lia Maria Aguiar, de Campos do Jordão, no interior de São Paulo, convidou o professor, educador, escritor e filósofo Mario Sérgio Cortella para falar sobre o tema em sua palestra “Mudar é Complicado? Acomodar é Perecer”. O evento, que se dará de forma on-line e gratuita no dia 24 de agosto, às 19h, será aberto ao público, e seu conteúdo poderá ser acessado pelo Instagram da instituição. Imperdível!

• Ally Camargo está com tudo e não está prosa. Formada em medicina veterinária, a goiana, que optou por seguir carreira como influenciadora digital, lançou um curso para quem quer se profissionalizar nesse mercado e, com a ajuda de uma amiga arquiteta, montou cenários incríveis para criação de looks. Trata-se do “Influencer de Sucesso”. O projeto repetiu o boom do “Cineminha com a Ally”, que aconteceu em um badalado shopping de Goiânia. Na ocasião, ela fechou uma sala para 160 convidadas assistirem à produção da Disney “Malévola: Dona do Mal”, uma sequência do filme de 2014 baseada na bruxa de “A Bela Adormecida”. Perguntada, disse que sua missão é uma só: falar do amor de Deus e fazer a diferença na vida de quem a segue nas redes sociais. “Não somente influenciar a comprar algo, mas a ser alguém melhor a cada dia”, derreteu-se.

• Surfista de ondas gigantes, Marcelo Luna fechou contrato de patrocínio com a Wiemspro Brasil. Natural de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, o atleta é o primeiro integrante do time da empresa de origem espanhola que está revolucionando o mundo da eletroestimulação muscular de corpo inteiro. “Quando apareceu a opção de patrocínio, foi fácil o entendimento, pois compartilhamos muitos dos valores deste campeão: capacidade de sacrifício, superação, esforço e determinação”, explicou Xavier Iglesias, cofundador e CEO da Wiemspro Brasil.

Aos 35 anos, Luna soma três indicações consecutivas ao Big Wave Awards da World Surf League, considerado o maior prêmio do surfe de ondas gigantes do planeta. Além disso, ele já tem o seu nome homenageado no museu do surfe em Nazaré, em Portugal, onde ocorrem as maiores ondas surfáveis do mundo e que se tornou a sua paixão desde quando encarou as enormes massas de água pela primeira vez, em 2015.

• Não é novidade alguma que a bichectomia entrou para o hall de cirurgias queridinhas entre os brasileiros. Mas verdade seja dita: muitos famosos ajudaram a popularizar a técnica, que, de acordo com o dentista Lucas Sampaulo, nada mais é do que a retirada da gordura interna da bochecha, conhecida como “bola de bichat”. “Hoje em dia, as pessoas buscam um padrão de beleza onde os traços do rosto são mais definidos, todos querem perder aquele aspecto de ‘rosto redondo’, e a bichectomia ajuda muito a chegar nesse objetivo. Sempre que uma pessoa busca um aspecto mais ‘quadrado’ ou mais ‘desenhado’, a bichectomia vira uma ótima opção. Além de ser um procedimento permanente, traz resultados estéticos fantásticos”, destacou, antes de lembrar que é um procedimento cirúrgico e, por isso, deve ser feito por um profissional qualificado e experiente.

• A pedido da Coluna Marcelo Bandeira, a youtuber mirim Vitória Emanuela, com milhares de seguidores no TikTok e mais de 50 mil no Instagram, listou algumas ideias para criar uma produção despojada e investir no que chamamos de look total jeans, ou conhecido no mundo como “all jeans”. Segundo nos contou, toda menina pode aderir a essa moda, e os acessórios são os grandes aliados: “É sempre bom ter um elemento de destaque, como um cinto ou um sapato bem colorido. Pode ser também um colar mais sofisticado, um chapéu ou um lenço. Já para os dias mais frios, um casaco de couro pode ser uma boa alternativa”. Ela também mostrou ser expert em lavagem, minutos antes de entrar no tópico “quebrando a monotonia”. “Outra boa dica é usar peças que tenham detalhes, como tachas ou rendas, que acabam dando uma personalizada no jeans”, ressaltou. Algo me diz que ainda a veremos muito por aí…

• A quadra da escola Estácio de Sá, no Rio, foi palco e cenário para a segunda edição de Vozes do Samba, idealizada por Serginho do Porto e tida como a maior live solidária de carnaval. A transmissão contou com a apresentação do empresário e organizador de eventos Marcelo Moraes (foto) e do carnavalesco e comentarista Milton Cunha. Só para se ter ideia do poder: passaram por lá intérpretes e cantores das escolas do grupo especial, como Neguinho da Beija-Flor, Ito Melodia, Preto Joia, Karinah, entre outros. Toda a arrecadação de alimentos, itens de limpeza, máscaras e álcool em gel será destinada à campanha Barracão Solidário. Belo gesto!

• Sim, o triathlon virou mania, tanto que provas, como o Triday Indoor Series (dos organizadores do Ironman), têm bombado. Que o diga Julio Bergamo, que, ao lado de Lucilene Caetano, comanda o programa “Viva o Esporte”, do canal BandSports, de segunda a sexta, às 10h. Ele percorreu 750 m de nado, 20 km de bike e 5 km de corrida. Média de tempo? 55 minutos. Corinthiano e fã de Rafael Nadal, já praticou basquete, motocross, surf, ciclismo, wakeboard e tênis — ou seja, ama se exercitar! Agora, mudando de assunto, mas não de personagem, o apresentador faz parte de um projeto social em um hospital de São Paulo. Trata-se do ministério de Capelania, em que conversa com pacientes e leva alegria e amor a quem precisa. Como não admirar?

• Graças ao projeto “Live de Terça”, sempre às 20h, no YouTube, a cantora e compositora Lucylla tem conseguido amenizar a saudade dos shows e dos palcos, conectar-se com os fãs e incentivar o isolamento e as doações para caridade. Na edição desta semana, por exemplo, não foi diferente. A artista, que começou a cantar muito nova, aos seis anos, soltou a voz e deu uma aliviada nesse clima tão difícil que estamos passando. E todo mundo de camarote. “Sou 100% música, enquanto for viva, dançarei o ritmo da vida, ouvirei sua melodia e transmitirei através do dom divino, sempre acompanhado de muito amor”, escreveu Lucylla na legenda de uma foto publicada no Instagram.