Apresentadora faz piada ao noticiar assassinato de influencer

Reprodução/Twitter Wendy Williams faz piada ao falar do assassinato de Swavy

O influenciador Matima Miller, mais conhecido como Swavy no TikTok, morreu assassinado na última segunda-feira (5) . Ao noticiar esse caso, a apresentadora estadunidense Wendy Williams fez uma piada e debochou da fama do jovem. Por conta disso, ela foi bastante criticada.

“Eu não faço ideia de quem ele é e nem qualquer outra pessoa nesse prédio”, disse Wendy colocando uma foto de Swavy no telão do programa. A apresentadora ainda perguntou se a plateia conhecia o influenciador e pediu para quem o conhecesse bater palma, mas poucas pessoas se manifestaram. “Ele é uma estrela do TikTok, tem mais seguidores do que eu: 2,5 milhões”, ela completou.

Em seguida, uma pessoa da produção do programa falou que no Instagram Wendy tem mais seguidores que o influenciador e a plateia comemorou. “Como o meu filho Kevin diria, ninguém usa mais o Instagram. E eu não uso o TikTok de jeito nenhum, não sei o que é e não quero me envolver. Então aqui está”, disse a apresentadora fazendo uma pausa enquanto a plateia caía na risada. “Ele tinha 19 anos e foi morto na manhã de segunda”, ela completou em seguida deixando todos chocados.

Após esse momento do programa, a apresentadora foi detonada nas redes sociais. Muitas pessoas disseram, que Wendy Williams foi desrespeitosa ao falar da morte do jovem dessa maneira e não faltaram críticas ainda mais pesadas também.