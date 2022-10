Apresentadora de Bolsonaro já defendeu o isolamento durante a pandemia

Reprodução: TV Record Carla Cecato, jornalista

A jornalista Carla Cecato , apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) , criticou o pedido de “fica em casa”, feito desde o início da pandemia de Covid-19 para conter o vírus. No entanto, em 2021, ela publicou um vídeo nas redes sociais defendendo o isolamento e pediu para que os jovens respeitassem o distanciamento social.

O vídeo feito pela jornalista no ano passado viralizou nesta terça-feira (18), após ela criticar, durante a propaganda eleitoral do presidente que ela apresenta, quem defendeu o isolamento: “Vocês lembram daquela conversa do “fica em casa que a economia a gente vê depois?”, diz o trecho do programa.

Em 2021, Carla foi infectada pela Covid-19 e menos de 25% do pulmão comprometido, além de fortes dores no corpo e febre. Após o período de recuperação, ela gravou o vídeo alertando os jovens sobre as medidas de isolamento contra o vírus.

“Queria gravar esse vídeo para você, jovem, que continua aglomerando, saindo, indo para festa, que acha que não vai morrer de Covid. Você pode até não morrer, tomara que não, realmente, apesar de que você vai roubar lugares em leitos de pessoas que estavam fazendo a quarentena e você não estava, você vai superlotar os hospitais”, afirmou Cecato.

“Os sintomas são muito cruéis: dores fortíssimas no corpo, febre. Como se não bastasse, no fim, quando chega ao sétimo dia, é injeção na barriga”, disse a jornalista. “Quer passar por isso, jovem? Bem-vindo à covid, brinca com a sua vida, brinca com a vida do próximo”, finalizou Cecato.

Nas redes sociais, a jornalista respondeu o ator José de Abreu, que divulgou o vídeo antigo de Carla. Ela alegou que o comentário de 2021 era dirigido aos jovens, “que estavam saindo, não para os trabalhadores que precisam trabalhar”.

“Oi, Zé de Abreu. Tudo bem? Você postou um vídeo no Instagram me citando, queria pedir para você abrir os cometários para eu comentar lá e te corrigir na interpretação de texto. Aquele vídeo que fiz foi para os jovens que estavam saindo para aglomerar, não para os trabalhadores que precisavam sair para trabalhar”, disse a apresentadora.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Política