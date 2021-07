Apresentadora da RedeTV! pede demissão por causa de Sikêra Jr.

Reprodução/Me Poupe Show! Programa sobre economia teve apenas 13 episódios

Após posicionamento favorável a Sikêra Jr. pela direção da Rede TV!, a apresentadora Nathalia Arcuri pediu demissão da emissora na tarde desta quarta-feira (7), um dia após a exibição do programa ‘Me Poupe! Show’, que está no ar há quase três meses.

Segundo as informações do colunista Flávio Ricco, a jornalista pediu demissão por não concordar com o posicionamento da emissora e também com os comentários homofóbicos de Sikêra Jr. Nos bastidores, a versão é que ela teria se cansado de investir em uma atração com audiência que beirava o zero.

Você viu?

Nathalia foi contratada pela emissora com salário simbólico de R$1 e dividia os lucros e gastos do programa com a Rede TV!. No entanto, a apresentadora nunca disfarçou que esperava índices expressivos de audiência no canal.

“Eu preciso dar no mínimo 3 pontos de audiência até dezembro de 2021. Essa po*** tem que dar 3 pontos de audiência, que hoje significa aproximadamente um milhão de pessoas assistindo simultaneamente em um horário que não chega a 1 ponto”, afirmou ela em um vídeo publicado em sua página oficial.

A apresentadora não cumpriu a meta, o ‘Me Poupe! Show’ teve apenas 13 episódios e foi ultrapassado por canais religiosos. De acordo com Flávio Ricco, Nathalia foi a primeira a se demitir.

Outros nomes da RedeTV! cogitam aderir ao movimento lançado pela apresentadora e já planejam pedir as contas por conta do posicionamento omisso da emissora em relação ao âncora do Alerta Nacional. Sikêra Jr. já perdeu 37 patrocinadores e, no início desta quarta-feira, foi suspenso por tempo indeterminado do Instagram.