Apresentadora da Record conta que pai da filha quis trocar bebê na maternidade

Reprodução/Instagram Adriana Araújo conta que pai da filha quis trocar bebê na maternidade

Adriana Araújo escreveu o livro “Sou Mãe Delas”, contando a experiência na maternidade com a filha Giovanna. Entre as passagens do livro, a apresentadora do “Repórter Record Investigação” conta que o pai biológico da menina sugeriu que eles trocassem a bebê na maternidade.

Segundo o site Notícias da TV, Adriana narra que ele teve essa ideia porque a menina nasceu com hemimelia fibular, uma doença congênita que fez com que ela nascesse sem um osso na perna e com apenas dois dedos na mão direita. “Ficou a lembrança de uma frase, dita no meu momento de maior fragilidade: ‘Podemos pagar uma enfermeira e trocar de bebê. Pegar outra criança que vai nascer nas próximas horas’. O tom de voz era baixo, calmo, como se nada estapafúrdio houvesse naquela junção de palavras”, a apresentadora conta.

“‘Você quer trocar de filha?’, perguntou o pai biológico, que chegara de madrugada de uma viagem de trabalho. Emudeci. Não era uma sugestão real. Nunca foi e nunca achei que fosse. Não era a frase que eu esperava. Mas te digo: funcionou. Sequei as lágrimas e todas as minhas expectativas de colo, consolo e futuros diálogos”, Adriana escreveu no livro.

Atualmente, a funcionária da Record tem um relacionamento com o jornalista Chico Zaidan Mendez, que assumiu a paternidade da menina. Giovanna é estudante de medicina e no livro Adriana Araújo contra outras vivências que teve coma maternidade, como encontrar luvas especiais para que a filha pudesse estudar.