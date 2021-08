Apresentadora Alessandra Stockler apresenta tendências do clima quente do Panamá

Reprodução/Instagram Alessandra Stockler





Quem faz questão de escolher a dedo onde se hospedar vai passar muita vontade com o programa de viagens de Alessandra Stockler. Daquelas que estão sempre em busca de algo novo para o seu público, a influencer e youtuber embarcou para o Panamá a fim de conferir as belezas naturais e o estilo praiano dos panamenhos.





Além de curtir dias de areia, mar e sossego, ainda teve a sensação de estar confinada no “Big Brother Brasil”, da Globo, por conta do hotel em que ficou. “Tenho feito uma experiência diferente aqui, tomado banho no chuveiro que fica fora do nosso quarto. Como não é privativo, é uma vibe meio ‘BBB’, mas estou curtindo. Passo uma máscara de hidratação, sento do lado de fora, tomo um sol e depois volto pra tirar”, disse Lê Stockler, aos risos.