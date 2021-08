Apresentador Rafinha Bastos mostra preocupação com variante delta do coronavírus

Reprodução/Instagram Rafinha Bastos





Rafinha Bastos, que chegou a anunciar uma interrupção nas gravações dos novos episódios do podcast “Mais Que 8 Minutos”, pelo “medo monstro” de testar positivo para a doença e “morrer na fila de um hospital”, continua apreensivo com os desdobramentos da pandemia e o surgimento de novas cepas. E isso ficou ainda mais evidente em meio às suas críticas, cobranças e elogios a respeito dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

É que o humorista e podcaster deu uma pausa nos comentários no Twitter para levantar uma questão: “Nossos picos de casos de corona sempre chegam um pouco depois dos EUA e da Europa. O próximo pico (delta) vai chegar com a vacinação em bons números (50% têm a primeira dose, e boa parte dos mais de 55 anos já tem a segunda). Isso vai fazer com que essa nova onda tenha menos mortes? Vai ser mais leve?”.





Internautas se dividiram nas respostas à postagem. No entanto, vale ressaltar que o afligimento do ex-comandante do “CQC” não é à toa. O número de contaminados com a Covid-19 teve um pequeno aumento na última semana na cidade de São Paulo e acendeu um alerta para as autoridades de saúde sobre um possível efeito da circulação da mutação do vírus, identificada pela primeira vez na Índia em outubro de 2020, no estado de Maharashtra.

Pergunta: Nossos picos se casos de corona sempre chegam um pouco depois dos EUA e da EUROPA. O próx pico (delta) vai chegar com a vacinação em bons números (50% tem a 1ª dose e boa parte dos +55 já tem a 2ª). Isso vai fazer com q essa nova onda tenha menos mortes? Vai ser + leve? — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) August 4, 2021