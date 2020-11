Apresentador de TV morre em queda de avião que parecia estar pegando fogo

José de Abreu é um dos artistas que mais comenta política nas redes sociais e ele não se absteria de falar sobre o resultado das eleições dos Estados Unidos . O ator, que mora no exterior com a noiva , se autointitulou presidente do Brasil e parabenizou Joe Biden pela vitória na corrida eleitoral.

Reprodução/Instagram José de Abreu se autointitula de “presidente do Brasil” e parabeniza Joe Biden

“Parabéns, presidente Joe Biden. Do verdadeiro presidente do Brasil, José de Abreu”, escreveu o ator em inglês e marcando o perfil oficial do político. O tuíte de Zé de Abreu deu o que falar e até uma conta falsa que imita o vencedor das eleições estadunidenses interagiu com o ex-global.

“Obrigado, Sr. presidente José de Abreu. Nós esperamos ter uma nova boa relação com o Brasil”, respondeu a conta do Twitter. Essa não é a primeira vez que o ator se envolve em uma polêmica com política, ele já foi condenado pro compartilhar um notícia falsa sobre Jair Bolsonaro.

Congrats president @JoeBiden from the real Brazilian President Jose de Abreu! ? — José de Abreu (@zehdeabreu) November 7, 2020