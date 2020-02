Apresentador da Globo denuncia radialista ao MPF por homofobia

O jornalista Matheus Ribeiro denunciou o radialista Luiz Gama ao Ministério Público Federal por usar suas redes sociais para insinuar que o apresentador da TV Anhanguera, afiliada da Globo em em Goiás, teria conseguido uma vaga no Jornal Nacional por ser homossexual.

“Fiz o que cada um de nós deve fazer diante de manifestações que incitam o ódio e a violência. Depois do avanço que foi a equiparação da homofobia ao racismo, não podemos ser omissos na hora de exigir do Estado a punição contra esses excessos. Como jornalista, sou um defensor radical da liberdade de expressão, mas também me sinto obrigado a lutar contra qualquer tipo de discriminação”, disse o jornalista da Globo ao Notícias da TV .

Matheus Ribeiro ficou conhecido nacionalmente pela sua estreia no Jornal Nacional no dia 9 de novembro do ano passado, devido ao aniversário de 50 anos do telejornal.

Quatro dias depois, o acusado Luiz Gama usou as redes sociais para atacar o jornalista da afiliada da Globo em Goiás. “Putz! Onde o Brasil vai parar? Um apresentador de telejornal de qualidade média virou a bola da vez no jornalismo nacional só porque revelou que sua rosquinha está à disposição. A qualidade profissional que se f…”, escreveu o radialista.