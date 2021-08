Apresentador Agabas relembra bastidores do primeiro trabalho de Carlinhos Maia

Divulgação Agabas e Carlinhos Maia





A história de Carlinhos Maia com as redes sociais tornou-se um boom quando ele chegou ao segundo lugar no ranking de stories mais vistos no mundo (no país, é o número 1) e foi batizado de o “rei do Instagram”. Antes disso, porém, em 2017, quando acumulava pouco mais de 250 mil seguidores, o alagoano contou com o ‘empurrãozinho’ de Agabas, que estreou no último dia 3 à frente do podcast Agabas Cast.





Divulgação Primeira ação publicitária de Carlinhos Maia





“Fui o primeiro empresário a contratá-lo para fazer presença vip. A campanha para o Dia das Mães se chamava “minha mãe, minha vida” e foi um sucesso. O resultado desse carisma, nem preciso falar, está aí. Ele é um dos grandes influencers do Brasil”, declarou Agabas, que, na época, era dono de uma loja de celulares em um shopping no nordeste. Conforme nos contou, o pagamento foi um iPhone 7 Red, e o evento reuniu mais de três mil pessoas em Aracaju. Hoje se recorda com muito carinho do início da trajetória do comediante que se tornou seu amigo.